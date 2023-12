26.12.2023 19:56 Wohnungsbrand in Berlin: Feuerwehr mit Atemschutz im Einsatz

Die Berliner Feuerwehr musste am frühen Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand in der Gaudystraße in den Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg ausrücken.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Flammen am Feiertag: Die Feuerwehr musste am frühen Dienstagabend zu einem Brand in Berlin-Pankow ausrücken. In der Gaudystraße im Ortsteil Prenzlauer Berg sind mehrere Einsatztrupps der Berliner Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand im Einsatz. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa Wie die Behörde bei X, vormals Twitter, mitteilte, wurden die Brandbekämpfer zu einem Wohnungsbrand in der Gaudystraße im Ortsteil Prenzlauer Berg gerufen. Demnach sind aufgrund der hohen Brandlast mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten im Einsatz. Nach Aussage eines Feuerwehrsprechers seien aktuell 46 Brandbekämpfer vor Ort. Allerdings mussten inzwischen weitere Einsatzkräfte als Verstärkung angefordert werden. Berlin Feuerwehreinsatz Brand kurz vor Weihnachten: 15-Jähriger sucht Ursache und landet im Krankenhaus Zu verletzten Personen oder zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Der Einsatz dauert an.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa