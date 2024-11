Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf: Feuerwehr findet leblose Person

Berlin - Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Brand nach Berlin-Hellersdorf alarmiert worden.

Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa

Bei den Löscharbeiten haben die Einsatzkräfte einen leblosen Menschen geborgen, wie die Behörde mitteilte.

Zu Alter und Geschlecht wurden wie üblich zunächst keine näheren Angaben gemacht.

Das Feuer wurde den Brandbekämpfern gegen 5.42 Uhr gemeldet. In einem sechsgeschossigen Mietshaus stand demnach eine Wohnung in der vierten Etage in Flammen.