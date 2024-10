Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln: Feuerwehr muss Verletzten retten

Berlin - Die Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln gerufen worden.

Die Feuerwehr hat eine Person über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. (Symbolfoto) © Dominik Totaro/dpa

Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt, wie die Behörde mitteilte. Der Rettungsdienst brachte die Person vorsorglich in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht.

Das Feuer war demnach gegen 8.20 Uhr in der vierten Etage eines sechsgeschossigen Wohnhauses in der Kienitzer Straße ausgebrochen. Hier waren aus bislang unbekannter Ursache Einrichtungsgegenstände in Flammen aufgegangen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte machte sich eine Person am Fenster der Brandwohnung bemerkbar, die schließlich über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht wurde.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und musste anschließend das verrauchte Treppenhaus belüften.