20.08.2024 17:54 Wohnungsbrand in Lichtenberg! Zwei Menschen fliehen auf Balkon

Brand in Lichtenberg! In dem Berliner Ortsteil ist am Dienstagnachmittag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Brand in Lichtenberg! In dem Berliner Ortsteil ist am Dienstagnachmittag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Am Dienstagnachmittag war die Berliner Feuerwehr in Lichtenberg im Einsatz. (Symbolbild) © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es gegen 17.17 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu dem Brand in einer Wohnung an der Rhinstraße. Die Berliner Feuerwehr machte sich mit 58 Einsatzkräften auf den Weg zum Brandort. Zwei Menschen retteten sich vor dem Feuer auf den Balkon. Sie werden derzeit von den Brandbekämpfern über eine Drehleiter aus ihrer Notlage gerettet. Laut Angaben der Berliner Feuerwehr wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Aktuell dauert der Einsatz noch an. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Brandes.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr