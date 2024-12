Wohnungsbrand in Reinickendorf: Mann schwebt in Lebensgefahr

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Die Feuerwehr rettete einen Mann aus einer brennenden Wohnung. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das Feuer war am heutigen Samstagvormittag gegen 9.43 Uhr in der Wohnung im vierten Obergeschoss eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in der Pankower Allee ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Gebrannt haben demnach Einrichtungsgegenstände der Wohnung.

In der Brandwohnung fanden die Einsatzkräfte den Bewohner und retteten ihn nach draußen.