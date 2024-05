28.05.2024 08:38 Zehn-Meter-Jacht in Berlin-Spandau auf Havel abgefackelt

An der Scharfen Lanke, einer Havel-Bucht in Berlin-Spandau, ist am Montagnachmittag eine zehn Meter lange Jacht in Flammen aufgegangen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Die Feuerwehr ist am Montag zu einem besonderen Löscheinsatz in Berlin-Spandau gerufen worden. Die Feuerwehr hat das berennende Boot für die Löscharbeiten an einen freien Steg geschleppt. © X/Berliner Feuerwehr Wie die Behörde beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, stand am Nachmittag eine Jacht auf der Havel in Flammen. Verletzt wurde dabei niemand. Demnach fing das Boot an der Scharfen Lanke Feuer und konnte mithilfe der DLRG rasch für die Löscharbeiten an einen freien Steg geschleppt werden. Die Brandbekämpfer waren mit 50 Kräften im Ortsteil Wilhelmstadt vor Ort. Auch ein Löschboot und eine Drohne kamen zum Einsatz. Berlin Feuerwehreinsatz Freizeitkapitäne retten hilflose Polizisten aus der Havel Warum das zehn Meter lange Boot in der Havel-Bucht in Flammen aufging, war zunächst nicht bekannt. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen.

Titelfoto: X/Berliner Feuerwehr