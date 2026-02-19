Fördergeld-Affäre um Berliner Mietshaus: Journalisten müssen Millionen zurückzahlen

Berlin - Im Streit um ein gefördertes Wohnprojekt in Berlin -Kreuzberg müssen prominente, überwiegend ehemalige Journalisten rund 3,1 Millionen Euro an das Land Berlin zurückzahlen.

Ziel war es, das Gebäude zu sanieren und sozialen Wohnraum zu schaffen. © Imago/Jürgen Ritter

Konkret geht es um das Haus in der Oranienstraße 169. Die Eigentümergruppe, bestehend aus ehemaligen Journalisten von "Zeit", "taz", "Süddeutscher Zeitung", "Spiegel" und "Berliner Zeitung" hatte in den 1990er-Jahren Fördermittel für ein sogenanntes "Selbsthelferprojekt" erhalten.

Nach Angaben der Senatsverwaltung umfasst die Rückzahlung 1,78 Millionen Euro an Fördergeldern sowie rund 1,35 Millionen Euro Zinsen.

Wie der Spiegel zunächst berichtete, wurde vor dem Berliner Verwaltungsgericht ein Vergleich geschlossen, der eine bereits angesetzte mündliche Verhandlung überflüssig macht.