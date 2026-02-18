Eklat bei der Berlinale: Promis werfen Festival Schweigen zum Gaza-Krieg vor!

Berlin - In einem offenen Brief haben mehrere Filmschaffende der Berlinale mangelnde Positionierung zum Gaza-Krieg vorgeworfen.

Seit Beginn der Berlinale standen bei Pressekonferenzen wiederholt politische Positionen im Fokus. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das Branchenblatt "Variety" veröffentlichte das Schreiben am Dienstagabend. Unterschrieben wurde es demnach von etwa 80 Künstlern, darunter dem Schauspieler Javier Bardem (56), der Künstlerin Nan Goldin (72) und der Schauspielerin Tilda Swinton (65), die im vergangenen Jahr den Goldenen Ehrenbären der Berlinale erhalten hatte.

Sie seien entsetzt über das "institutionelle Schweigen der Berlinale zum Völkermord an den Palästinensern", heißt es in dem Schreiben. Zu Gräueltaten im Iran und in der Ukraine habe sich das Festival dagegen klar positioniert.

Israel streitet ab, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Das ist auch die Position der Bundesregierung. Vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag läuft eine von Südafrika angestrengte Völkermord-Klage gegen Israel. Wann das Gericht ein Urteil fällen könnte, ist unbekannt.

Seit dem Start der Filmfestspiele ging es bei Pressekonferenzen mehrfach um politische Haltungen, zum Beispiel in Bezug auf den Nahostkonflikt.

Jurypräsident Wim Wenders (80) hatte betont, dass Filmschaffende ein Gegenwicht zur Politik seien. Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy (64) kritisierte das und sagte ihre Teilnahme ab. Die Berlinale bedauerte die Absage.