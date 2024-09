Galeria macht neu: Dieser Discounter hält im Ex-Kaufhof Einzug

Die Galeria-Standorte am Hermannplatz in Neukölln sowie am Kurfürstendamm in Charlottenburg-Wilmersdorf böten genug Fläche für ein Sortiment aus mehr als 4000 Einzelartikeln, hieß es.

Nach der kürzlichen Schließung zwei weiterer Filialen in Berlin verbleiben in der Hauptstadt noch sechs Standorte der Warenhauskette, darunter noch am Alexanderplatz, an der Schloßstraße in Steglitz, in Spandau sowie in Tegel.