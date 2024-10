Giraffen-Nachwuchs im Berliner Tierpark hat endlich einen Namen!

Berlin - Ende September brachte Giraffenkuh Maude einen Bullen zur Welt. Erst im Juni und August waren in der Afrika-Savanne die beiden Jungtiere Berti und Emily geboren worden. Nun hat auch das dritte Kind einen Namen.

Am liebsten tobt er mit Berti und Emily durch das Gehege. Aber auch kurze Kuscheleinheiten mit Mama Maude gehören zu seinem Alltag. Zudem erkundet er weiterhin seine Umgebung und genießt die schöne Herbstsonne.

Am 23. September erblickte Odin das Licht der Welt. Seither habe er sich gut entwickelt und prima eingelebt.

"Wir hatten noch nie so viele Jungtiere, die zugleich in unserer Savanne herumgetollt sind", teilte Tierpark-Direktor Andreas Knieriem in einer damaligen Pressemitteilung mit.

Alle Jungtiere haben denselben Vater, aber unterschiedliche Mütter.