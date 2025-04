Gläubige in Berlin trauern um verstorbenen Papst Franziskus

Der Berliner Erzbischof Heiner Koch (70) zelebriert eine Heilige Messe mit Gläubigen in der St. Hedwigs-Kathedrale. © Carsten Koall/dpa

"Ich selbst und alle Christinnen und Christen der Kirche in Berlin, der Mark Brandenburg und in Vorpommern blicken in Dankbarkeit zurück auf das von der Freude des Evangeliums geprägte Pontifikat unseres Papstes Franziskus. Möge er ruhen in Gottes Frieden und freudig eingehen in seine Herrlichkeit!", sagte er. Der Bischof sollte am Abend zum Ostergottesdienst in die Sankt Hedwigs-Kathedrale kommen.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) zeigte sich betroffen. Mit seiner bescheidenen und charismatischen Art habe Franziskus den Menschen auf der ganzen Welt Hoffnung gegeben, sagte der CDU-Politiker laut einer Mitteilung. Bis zuletzt sei er für die Menschen dagewesen.

"Sein Tod an Ostern, dem Fest der Auferstehung und des Lebens, berührt uns alle sehr." Berlin trauere um den Papst.