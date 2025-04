Großbaustelle A100: Die Hälfte der Westendbrücke ist jetzt Geschichte

Fünf Tage nach Beginn der Abrissarbeiten ist die Brücke der Autobahn 100 über der Ringbahn weitestgehend abgerissen. © Christophe Gateau/dpa

"Einen Tag vor Ostern ist ein wichtiger Meilenstein beim Abbruch der Westendbrücke erreicht", teilte die zuständige Projektmanagementgesellschaft Deges auf ihrer Homepage mit. "Brückenüberbau und Brückenpfeiler im Bereich der Gleisanlagen wurden auf rund 140 Metern Länge vollständig entfernt."

In den kommenden Tagen würden der Schutt und die Schutzvorkehrung für die Bahnschienen geräumt. Dann werde die Anlage der Bahn übergeben. Geplant ist, dass die S-Bahnen am 28. April - also nach den Osterferien - wieder rollen.

"Weitere lärmintensive Arbeiten in den Nachtstunden sind nicht vorgesehen", schreibt die Deges.

Rund 100 Meter der Westendbrücke bleiben zunächst jedoch stehen. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt abgerissen werden.