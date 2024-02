Große Valentinstags-Aktion vom DRK: Darum wird derzeit mehr Blut benötigt

Berlin - Am vergangenen Mittwoch gab es eine große Blutspendenaktion des DRK im Einkaufszentrum Alexa in Berlin-Mitte . TAG24 war vor Ort dabei.

Unter der "Aktion Herzblut" war der DRK am Valentinstag im Einkaufszentrum Alexa eine Anlaufstelle für freiwillige Spender. Hintergrund der Aktion ist die kontinuierliche Sicherung der Patientenversorgung.

Das medizinische Fachpersonal bespricht den nächsten Schritt mit Melanie. © Laura Voigt

Seit sie 18 Jahre alt ist, geht Melanie Croyé ihr Blut spenden. "Bei uns liegt das in der Familie. Während meines Studiums habe ich mir bei verschiedenen Anlaufstellen Blut abnehmen lassen. Nun ist es meine 37. Spende beim DRK", so die junge Frau.

Ihre Mutter sei als Baby durch eine Bluttransfusion gerettet worden. "Wer die Möglichkeit hat, sollte einen Versuch auf jeden Fall wagen. Es gibt so viele Menschen, die auf eine Transfusion angewiesen sind. Ich bin froh, wenn ich helfen kann!", sagte die zugezogene Berlinerin.

"Ich teile mir die Blutspende so ein, dass ich anschließend Mittag essen gehen kann. So tanke ich wieder genug Energie für den restlichen Tag. Wer öfter Blut spenden geht, weiß, wie der eigene Körper am besten regeneriert. Die DRK-Mitarbeiter beraten einen auch gerne."