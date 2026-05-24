Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Pfingstsonntag: Leiche in Wohnung entdeckt

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Helle Aufregung am Pfingstsonntag: In Berlin-Rudow sind Polizei und Feuerwehr zu einem Notfall alarmiert worden.

Von Denis Zielke

Berlin - Helle Aufregung am Pfingstsonntag: In Berlin-Rudow sind Polizei und Feuerwehr zu einem Notfall alarmiert worden.

Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Bereich vorübergehend ab.
Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Bereich vorübergehend ab.  © Thomas Peise

Bei Durchsuchungen zweier Wohnungen sei eine Leiche gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von TAG24.

Einsatzkräfte sperrten die Groß-Ziethener Chaussee am Nachmittag großräumig ab. Die Gefahrenlage sei inzwischen beendet, hieß es weiter.

Ein Foto zeigt, wie Polizisten über eine Drehleiter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus suchten. Ein weiteres Foto zeigt eine Einsatzkraft mit dem Kürzel IED am Helm (Abkürzung für Improvised Explosive Devices, übersetzt: improvisierte Sprengmittel).

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Nach TAG24-Informationen vom Ort des Geschehens soll eine Person angedroht haben, sich und das Haus in die Luft zu sprengen. Einem Bericht der B.Z. zufolge wurden daraufhin verdächtige Kabel gefunden.

Eine Polizeisprecher dementierte dies, wonach keinerlei verdächtige Gegenstände vor Ort entdeckt worden seien. Die Todesursache werde noch ermittelt.

Titelfoto: Thomas Peise

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