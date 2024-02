Haus von Ex-RAF-Terroristin geräumt: Mutmaßliche Granate entdeckt!

Das Mietshaus in Berlin-Kreuzberg, in dem die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (65) wohnte, ist am Mittwoch wegen einer möglichen Gefahr geräumt worden.

Berlin - Das Mietshaus in Berlin-Kreuzberg, in dem die frühere mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette (65) wohnte, ist am heutigen Mittwoch wegen einer möglichen Gefahr geräumt worden.

Die Bewohner des Hauses in Berlin-Kreuzberg wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. © Paul Zinken/dpa Die Polizei trug einen Gegenstand heraus, der einer kleineren Granate ähnelte. Ein Beamter vom Kampfmittelräumdienst verstaute den Gegenstand am Mittwochabend in einem Auto in einer Sicherheitskiste, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Um was es sich genau handelte, war noch nicht bekannt. Im Haus fand die Polizei auch Waffen, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes Niedersachsen am Mittwochabend bestätigte. Berlin Berlin international: In diesen Bezirken leben die meisten Ausländer Alle Bewohner mussten ihre Wohnungen am Nachmittag verlassen. Der Gehweg vor dem Haus und einem Nachbarhaus wurde gesperrt. Ein Spurenermittler der Polizei sagte: "Weil wir etwas gefunden haben, das gefährlich ist." Von einem sprengstoffähnlichen Gegenstand war die Rede. Feuerwehr, Krankenwagen und weitere Polizeiautos fuhren vor dem Haus vor. Auch die Kriminaltechniker der Polizei mussten raus aus dem Haus in der Sebastianstraße. Die Bewohner standen nach der Räumung auf der anderen Straßenseite oder hatten den Bereich verlassen.

Polizisten sicherten in der Wohnung der mutmaßlichen Ex-Terroristin Spuren. © Paul Zinken/dpa

Mieter müssen Wohnungen verlassen