Heiratsantrag mitten auf dem Alexanderplatz geht schief: Fake oder echt?

Berlin - Wenn es um Heiratsanträge geht, lassen die Männer ihrer Kreativität gern freien Lauf. Erst recht im Zeitalter der Smartphones. Das Internet ist voll von romantischen Anträgen. Blöd nur, wenn die Reaktion anders als erwartet ausfällt - und das noch in aller Öffentlichkeit.

Nicht wenige wiederum wittern einen Fake, denn der Ehemann in spe ist im Netz selbst kein Unbekannter. Kaum ging das Video viral, war auch schon klar, wer da auf die Knie ging: Content-Creator Zaher . Allein auf YouTube hat er über 250.000 Follower, auf TikTok sind es sogar 507.000.

"Am gottlosesten Ort Deutschlands" oder "Also, wenn mir jemand auf dem Alex einen Antrag machen würde, würde ich schreiend wegrennen!", kritisieren beispielsweise zwei User auf der Instagram-Seite "dasistberlinbitch".

Die Videos verbreiten sich schnell im Netz, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram. Genauso schnell wie die Diskussionen im Netz. So finden nicht wenige User allein den Ort - zwischen Weltzeituhr und Polizeiwache - unpassend. Hinzu kommen die fremden Leute mit ihren Einkaufstüten.

Die Frau im schwarzen Mantel aber fällt dem Kavalier nicht in die Arme, sondern dreht sich um und geht weg. Während sie noch mit vereinzelten Buhrufen verabschiedet wird, wird der immer noch kniende Mann teilweise von der Menge ausgelacht, ehe er getröstet wird.

So geschehen am Berliner Alexanderplatz. Ein roter Teppich führt zu einem großen roten Herzen aus Kunstblumen. Ein Mann im schwarzen Hemd geht auf die Knie, bittet um die Hand seiner Angebeteten, umringt von Hunderten Zuschauern, die allesamt die Szenerie aus zahlreichen Blickwinkeln mit ihrem Handy festhalten.

Der Syrer bleibt aber dabei: Sein Antrag war echt, wenn auch mit unerwartetem Ausgang. "Es gehen gerade sehr viel Gerüchte rum und Leute behaupten, dass jemand fremdgegangen ist. Das stimmt nicht", stellte er in seiner Instagram-Story klar. In einem Live-Video am Sonntagabend wolle er aufklären.

Demnach kenne auch er den Grund dafür nicht. Erreicht habe er Maya, die auf TikTok über 70.000 Follower hat und Schminktipps gibt, seit dem Vorfall nicht mehr. So berichten es zumindest die User in den Kommentaren.

Demnach waren die zwei nie ein Paar. Dennoch war er sich offenbar besonders sicher: In seiner Instagram-Story zeigt der Romantiker vom Alexanderplatz die Verlobungsankündigung. Datiert auf Oktober 2023.

Versehen mit der Nachricht an die Kritiker: "An alle, die sagen, dass alles fake war. Alles muss weg!"

Und auch Maya hat sich zu Wort gemeldet: "Ich bin seit gestern wach, weil viele von euch schlecht über mich geredet haben. Ihr kennt mich nicht mal. Und ihr wisst nicht, was ich in dem Moment erlebt habe", schrieb die Beauty.

Doch ob nun Fake, Promo oder doch ein gescheiterter Heiratsantrag, eine Sache haben die beiden schon jetzt erreicht: Aufmerksamkeit inklusive neuer Follower.