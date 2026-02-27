Hohenzollerngruft im Berliner Dom öffnet wieder: Neue Einblicke in 500 Jahre Geschichte

Berlin - Nach sechs Jahren Bau- und Sanierungszeit wird die Hohenzollerngruft im Berliner Dom ab 28. Februar wieder für Besucher geöffnet.

Die Gruft war zuletzt von 1999 bis 2020 für Besucher geöffnet. Nach der Sanierung öffnet sie nun wieder ihre Türen. © Klaus Dietmar Gabbert

Als Grabstätte der brandenburgisch-preußischen Herrscherfamilie zählt die Hohenzollerngruft mit 91 erhaltenen Sarkophagen zu den bedeutendsten Grabstätten in Europa.

Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 1536 zurück. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Gruft mehrfach verlegt und baulich neu gestaltet. Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und späteren Restaurierungen war sie ab 1999 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, bevor 2020 eine umfassende Sanierung begann.

Herzstück des 29 Millionen Euro teuren Projekts ist der neu gestaltete Ausstellungsraum zwischen Predigtkirche und Gruft.

Er vermittelt Einblicke in die Bestattungskultur und Trauerrituale vergangener Jahrhunderte. Zu den Exponaten gehört unter anderem die Totenmaske von Friedrich I. in Preußen. Ein interaktives Modell veranschaulicht zudem die Anordnung der Särge sowie die Größe der Anlage.