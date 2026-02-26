Brutaler Überfall: Fahrer aus Auto gezogen und mit Steinen beworfen

Berlin - In der Mittwochnacht ist ein 18-jähriger Autofahrer in Kreuzberg von einer Gruppe Unbekannter angegriffen worden.

An der Kreuzung Friedrichstraße/Mehringplatz griff eine Gruppe den jungen Mann an. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Laut ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen stand der junge Mann gegen 23 Uhr an der Kreuzung Mehringplatz/Friedrichstraße in seinem Auto, als plötzlich mehrere Personen auf sein Fahrzeug einschlugen.

Dabei ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Danach zogen die Täter den 18-Jährigen aus dem Wagen, warfen Steine auf ihn und attackierten ihn mit Schlägen und Tritten.

Im Anschluss flüchteten sie offenbar in mehreren Autos.