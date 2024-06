ILA 2024 - Diese Highlights der Luft- und Raumfahrttechnologie erwarten die Besucher

Berlin - Mit rund 600 Ausstellern dreht sich am Wochenende am Flughafen BER alles um die Luft- und Raumfahrtindustrie. Auch viele außergewöhnliche und legendäre Flugzeuge sind dabei. TAG24 war vor Ort und weiß, welche Höhepunkte Ihr auf der Messe erleben könnt.

Ein Blickanfang am Eingang der ILA: Der A380 von Emirates. © Laura Voigt

Die Berliner Messe öffnete bereits am 5. Juni für Fachbesucher und Aussteller. Ab dem 8. Juni sind die circa 150.000 Quadratmeter für alle Interessierten geöffnet. Insgesamt sind 31 Nationen vertreten sowie über 100 Fluggeräte ausgestellt.

Auf dem sogenannten "Static Display" ist die gesamte Bandbreite der Luft- und Raumfahrttechnik zu sehen. Dieses befindet sich in der Mitte der Eingänge Ost und West. Hier fällt ein Flugzeug direkt ins Auge: der Emirates-Flieger A380. Nach einer kurzen Corona-Pause nimmt der Gigant wieder ordentlich Fahrt auf. In Deutschland startet der A380 bisher nur in Düsseldorf und Frankfurt.

Nach einer kurzen Wartezeit kann in circa 30 Minuten der Riesen-Flieger besichtigt werden. Die 26 Besatzungsmitglieder sorgen hierbei für einen reibungslosen Ablauf.

Im Innenraum befinden sich 14 First-Class-Sitze, 76 Business-Class-Sitze und 394 Plätze in der Premium Economy und Economy Class. Besonders interessant sind die Vorteile der Passagiere von Business- und First Class. Von luxuriösem Essen bis hin zu einer Bord-Bar und zwei großen Waschräumen inklusive Dusche, Kosmetikprodukten und Fußbodenheizung wird man hier ordentlich verwöhnt.

Während der gesamten Tour steht die Crew für alle offenen Fragen zur Verfügung.