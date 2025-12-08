In diesem Berliner Bezirk ist Feuerwerk doch erlaubt – aber nur für 13 Stunden!

Berlin - Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sollte Silvester-Feuerwerk eigentlich verboten werden. Nun gibt es jedoch Lockerungen.

Zu Silvester im vergangenen Jahr gab es bereits einige Verbotsbereiche. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Das Bezirksamt teilte mit, dass es rund um Neujahr für 13 Stunden eine Ausnahme vom Feuerwerksverbot geben wird.

Das bedeutet: Vor dem 31. Dezember 2025 um 18 Uhr und nach dem 1. Januar 2026 um 7 Uhr ist das Abbrennen von Feuerwerk nicht erlaubt. Dazwischen dürfen Raketen jedoch in den Himmel geschossen werden.

Wer gegen die Regelung verstößt, dem droht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro.