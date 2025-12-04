Berlin zieht harte Grenzen: Böller-Verbot an der Admiralbrücke!

Berlin - An Silvester darf Pyrotechnik in diesem Jahr auch rund um die Admiralbrücke in Berlin-Kreuzberg weder benutzt noch mitgeführt werden.

Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (52, SPD) gab die nächste Böller-Verbotszone bekannt. © Sebastian Gollnow/dpa

Darauf wies Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (52, SPD) bei der jüngsten Sitzung des Abgeordnetenhauses hin.

Nach dem aktuellen Einsatzkonzept soll diesmal außerdem auf starre Absperrungen und umfassende Personenkontrollen verzichtet werden. Innerhalb der Verbotszonen sollen Kontrollen es der Polizei ermöglichen, je nach Bedarf flexibler zu agieren.

Zu Silvester im vergangenen Jahr gab es Verbotsbereiche am Alexanderplatz, an der Sonnenallee und benachbarten Straßen in Neukölln sowie in Schöneberg im Steinmetzkiez.

"Das hat sich bewährt, das werden wir auch in diesem Jahr fortführen", sagte Hochgrebe. Weitere Standorte könnten noch dazukommen.