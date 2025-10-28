Kein Geld bekommen: Mann gießt kochendes Wasser über Beine seines Onkels

Berlin - Weil ihm sein Onkel kein Geld geben wollte, soll ein Mann den Senior absichtlich verbrüht haben.

Der Neffe soll einen Topf mit Wasser zum Kochen gebracht und es dann über seinen Onkel gegossen haben. (Symbolbild) © Patrick Pleul/Zentralbild/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 45-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor und hat ihn angeklagt, wie ein Sprecher mitteilte.

Wann es zum Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten kommt, ist noch offen.

Nach den Ermittlungen soll der Mann seinen Onkel am 3. September 2024 in dessen Wohnung in Berlin-Gesundbrunnen aufgesucht und Geld sowie Lebensmittel gefordert haben.