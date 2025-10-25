Erste Rabbinerin weltweit: Kreuzberg ehrt Regina Jonas mit Straßennamen

Berlin - Nach langem Anlauf wird in Berlin-Kreuzberg nun doch eine Straße nach der von den Nazis ermordeten Rabbinerin Regina Jonas benannt.

Eine Einweihung der Regina-Jonas-Straße in Kreuzberg könnte im Dezember stattfinden. © Lilli Förter/dpa

Realistisch ist das nach Einschätzung des Bezirksamts noch in diesem Jahr. Die Planungen dafür gab es schon lange. Eine offizielle Feier zur Umbenennung der bisherigen Kohlfurter Straße in ihrer ganzen Länge war für den 19. September angekündigt, wurde aber wieder abgesagt.

Als Grund nannte das Bezirksamt mehrere Widersprüche, die gegen die Umbenennung eingelegt wurden. Inzwischen ist die Klagefrist abgelaufen. "Da keine Klagen gegen die Umbenennung eingegangen sind, wird die formelle Umbenennung derzeit erneut vorbereitet", teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

In diesem Rahmen werde die vorgeschriebene Veröffentlichung im Amtsblatt sowie eine Information für die Anwohnenden vorbereitet. "Eine Einweihung könnte dann im Dezember stattfinden", so das Bezirksamt weiter.

Parallel sollen dann auch die neuen Straßenschilder angebracht werden - die alten bleiben vorübergehend noch an Ort und Stelle.