Kein Schnee-Chaos in Berlin: Dafür klirrende Kälte!

Berlin - Die Meteorologen geben nach den ursprünglichen Unwetterwarnungen für Berlin und den Großteil Brandenburgs Entwarnung.

Am Nachmittag soll in Berlin nur leichter Schneefall kommen. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Von den "schlimmsten Befürchtungen" blieben Berlin und Brandenburg verschont, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Unwetterwarnung vor starken Schneeverwehungen sei für Berlin und Brandenburg deshalb aufgehoben worden. Nur für den Landkreis Prignitz im äußersten Nordwesten bestehe die Warnung noch.

"Wir sehen keine Gefahr für Leib und Leben", betonte der Sprecher. Am Nachmittag soll es dennoch leicht schneien, jedoch nicht in der zunächst vorhergesagten Intensität. Lediglich der Süden Brandenburgs soll wie angekündigt mehrere Zentimeter Neuschnee bekommen.

Kalt werde es aber weiterhin bleiben. Bei teils starken Böen könne die gefühlte Temperatur bei minus 20 Grad liegen, erklärte der DWD-Sprecher.

Entsprechend der entspannteren Wetterlage lief auch der öffentliche Nahverkehr weitestgehend wie gewohnt. Laut den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) waren Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen auf nahezu allen Linien im Einsatz.

Demnach fuhren nur die Buslinie 218 sowie die Fähren 11 und 12 aufgrund des Wetters weiterhin nicht. Mit Verweis auf die Straßenverhältnisse teilte die BVG mit, dass es besonders bei Bussen zu Verspätungen kommen könnte.