Kind in Kita von Tür erschlagen: Staatsanwaltschaft auf Spurensuche

Berlin - Rund zwei Wochen nach dem tödlichen Unfall in einer Berliner Kita ist weiter unklar, wie es dazu kam.

Die Trauer ist groß. © Jens Kalaene/dpa

Die Staatsanwaltschaft Berlin versucht in einem sogenannten Todesermittlungsverfahren die konkrete Todesursache und den Hergang des Todes zu ermitteln, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage sagte.

Geprüft werde auch, ob ein Fremdverschulden vorliege. "Ein angeordnetes Obduktionsgutachten nimmt erheblich Zeit in Anspruch", erklärte der Sprecher.

Ein fünfjähriger Junge war am 19. Januar in der Kita in Niederschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick von einer Tür erschlagen worden und gestorben. Es soll geklärt werden, ob die Tür aufgrund eines Handhabungsfehlers oder eines technischen Defekts stürzte.

Auf der Website der Kita ist weiterhin das Bild einer brennenden Kerze vor schwarzem Hintergrund und ein Statement zu sehen. "Wir sind fassungslos, tief traurig und tragen selbstverständlich zur lückenlosen Aufklärung dieses Unfalls bei", heißt es darin.