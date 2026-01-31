Von Dauerfrost zu Dauerfrust: Schon wieder Glättewarnung in Berlin und Brandenburg

Berlin/Brandenburg - Der Winter macht keine Pause und sorgt weiterhin für Glätte und eisige Kälte von bis zu minus 12 Grad.

Viele Straßen in der Region werden zu einer abenteuerlichen Rutschpartie. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schiebt kalte, feuchte Luft aus Finnland die Kälte nach Berlin und Brandenburg.

Am Samstag klettern die Temperaturen tagsüber gerade mal auf minus sechs bis minus drei Grad, nachts sinken sie auf minus sechs bis minus elf Grad.

Auch am Sonntag bleibt es frostig: Höchstwerte zwischen minus acht und minus vier Grad.

In der Nacht zum Montag kann lokal Schneegriesel oder leichter Schneefall fallen. Die Tiefstwerte reichen von minus sieben Grad bis minus zwölf Grad. Am Montag und Dienstag bleiben die Höchstwerte bei eisigen minus acht und minus zwei Grad.