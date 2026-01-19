Kind stirbt bei Unfall in Berliner Kita

Berlin - In einer Kindertagesstätte im Berliner Ortsteil Niederschöneweide in Treptow-Köpenick ist am Montagvormittag ein Kind ( † 5) ums Leben gekommen.

Die Reanimationsversuche der Einsatzkräfte blieben erfolglos. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Feuerwehr berichtet, kam es gegen 10.05 Uhr zu dem tragischen Unfall in der Kita am Adlergestell. Der Tagesspiegel hatte zunächst darüber berichtet.

Rettungskräfte versuchten noch, das Kind zu reanimieren, mussten die Maßnahmen jedoch erfolglos abbrechen. Nach Angaben von RTL handelt es sich um ein fünfjähriges Kind, das Geschlecht ist bisher nicht bekannt.

Ursache des Unfalls soll offenbar eine Terrassentür sein.

Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Es wird geprüft, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob möglicherweise die Fürsorgepflicht verletzt wurde. Zudem wird ermittelt, ob die Terrassentüre einen technischen Defekt hatte oder falsch bedient wurde.

Vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr unterstützten insgesamt 22 Kräfte sowie zwei Rettungshubschrauber die Maßnahmen.