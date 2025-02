Kreuzberger Kult-Club Lido mit Lieferando-Werbung zugepflastert: Lieferdienst äußert sich

Der Anblick hinterlässt viele offene Fragen. Hängt es mit Clubs in der Krise zusammen? Inflation, ein neues Ausgehverhalten und steigende Mieten bringen die Lokale im Schwierigkeiten. Die Folge: stagnierende Umsätze. Das Watergate an der Oberbaumbrücke schloss vor einem Monat mit einer zweitägigen Silvesterparty nach 22 Jahren. Auf der anderen Seite der Spree ist für die Wilde Renate Ende des Jahres Schicht im Schacht.

Das gefällt nicht jedem. Vor zwei Wochen fragte einer entrüstet in den Google-Rezensionen: "Haben ihre gesamte Fassade an Lieferando verkauft, das ist einem Konzerthaus in F'hain echt unwürdig!"

So sah das Lido inmitten der Corona-Pandemie 2020 aus. (Archivbild) © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

TAG24 hakte nach, wollte wissen, was Lieferando zu der Außenwerbung am Lido sagt. Auf Nachfrage erklärte ein Pressesprecher: "Das Lido befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Lieferando-Zentrale. Wir freuen uns über die Gelegenheit, die Fassadenfläche zu gestalten und haben uns dafür an den zuständigen externen Anbieter der Fläche gewendet."

Weiter hieß es in der Stellungnahme: "Dahinter steht kein größeres Programm. Die Fläche wurde auch in der Vergangenheit für Werbung genutzt und illustriert nun seit Dezember verschiedene Lieferando-Highlights."

Ob ein Zusammenhang mit dem Clubsterben besteht, dazu wurde nichts mitgeteilt. Ebenfalls ist offen, ob es bislang Reaktionen gab und für wann ein Ende der Werbeaktion geplant ist.

"Die Mauern des Lidos können so manche Geschichte erzählen; immer mit Stil", schreibt das Lokal über die selbsternannte "Rock-Indie-Elektro-Pop Wohnzimmercouch" auf seiner Webseite. Nun kam eine weitere hinzu.