Künstliche Intelligenz und hochmoderne Haushaltsgeräte: Das bietet die IFA 2024

Berlin - Am Wochenende findet die IFA zum 100. Mal in Berlin statt. Damit feiert die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte nicht nur Jubiläum, sondern auch viele neue Innovationen. TAG24 war vor Ort und hat sich vorab umgeschaut.

Gesundheitstechnologie und KI sind die wichtigsten Themen auf der diesjährigen IFA. © Laura Voigt

Zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Es werden Stände aufgebaut, Beschilderungen aufgehängt und Strom für die neuen Technikgeräte verlegt.

Während in den Hallen noch ordentlich geschraubt wird, gibt das Messe-Management einen Ausblick auf die kommenden Tage. "Das größte Innovationsthema dieses Jahr ist natürlich KI", erklärte Messe-Chef Leif Lindner am Mittwochmittag in einer Pressekonferenz auf dem Messegelände.

Somit steht das Jubiläumsjahr ganz unter dem Motto: Künstliche Intelligenz – von der Unterhaltungselektronik bis zur Haushaltstechnik.

Aber auch die Gesundheitstechnologie hat dieses Jahr bei vielen Unternehmen eine große Präsens. "Digital Health ist ein wichtiges Thema dieses Jahr. Vor allem Hifi steht vor einem großen Comeback", so der Messe-Chef.