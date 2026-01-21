Bald wieder Museen in Berlin für umme?

Berlin - Kann man vielleicht doch künftig wieder regelmäßig an Sonntagen kostenlos ins Museum? Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (56, parteilos) will nach einer Lösung suchen.

Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (56, parteilos) will mit dem kostenfreien Sonntag wieder mehr Kultur für die Berlinerinnen und Berliner greifbar machen. © Jens Kalaene/dpa

Sie arbeiteten daran, privates Geld dafür zu finden und es "wenigstens einmal im Quartal" umsetzen zu können, sagte Wedl-Wilson in Berlin.

Der eintrittsfreie Museumssonntag war 2024 wegen Einsparungen im Kulturhaushalt weggefallen. Einmal pro Monat konnte man seit 2021 viele Häuser in der Hauptstadt besuchen, ohne Eintritt zu zahlen.

Die Museen hätten ihnen zurückgemeldet, dass einmal im Monat sehr viel sei, sagte Wedl-Wilson, einmal im Quartal sei demnach optimal. "Und ich bemühe mich jetzt gerade." Der Haushalt sei im Dezember beschlossen worden. Sie seien dabei zu überlegen, wie man das finanziell auf die Beine stellen könne.

Der Museumssonntag war eines der Vorhaben, die von Kulturprojekte Berlin organisiert wurden. Die landeseigene Gesellschaft, die vor 20 Jahren gegründet wurde, plant etwa auch die Art Week, die Lange Nacht der Museen und historische Jubiläen, zuletzt auch die Silvesterparty am Brandenburger Tor.