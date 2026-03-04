Tricia Tuttle bleibt Berlinale-Chefin: Aber nur unter bestimmten Bedingungen
Von Sabrina Szameitat und Verena Schmitt-Roschmann
Berlin - Tricia Tuttle (55) bleibt Chefin der Berlinale, muss aber Vorgaben akzeptieren.
Geplant sind ein "beratendes Forum" sowie die Ausarbeitung eines Verhaltenskodexes für alle Kulturveranstaltungen des Bundes, wie Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61) nach einer Krisensitzung im Kanzleramt mitteilte.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa