18.12.2024 06:51 Blutdurstiger Weihnachtsmarkt für Metal-Heads: Wacken-Musiker reißen die Charité ab

Einen besonderen Weihnachtsmarkt mit Saltatio Mortis und Beyond the Black gibt es am Blutspendezentrum der Charité.

Von Anja Sokolow Berlin - Das Wacken Open Air und das Blutspendezentrum der Berliner Charité veranstalten am Donnerstag einen besonderen Weihnachtsmarkt: Neben Livemusik von Saltatio Mortis und Beyond the Black besteht beim "Bloody X-Mas Markt" auch die Möglichkeit, Blut zu spenden. Auch die Band Saltatio Mortis ist am Start. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa "Wir hoffen auf zahlreiche Metalheads, die bereit sind, ihr Blut zu spenden und damit anderen zu helfen", erklärten die Wacken Open Air Gründer und Veranstalter Holger Hübner und Thomas Jensen. "Viele Operationen, Transplantationen und Tumorbehandlungen sind nur mit Hilfe von Blutkonserven möglich. Allein an der Charité – Universitätsmedizin Berlin werden jährlich rund 50.000 Erythrozytenkonzentrate benötigt, die aus Blutspenden gewonnen werden", erklärte Axel Pruß, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Transfusionsmedizin und Zelltherapie Berlin (ZTB). Berlin Kultur & Leute Museumssonntag ade: Lange Schlangen in Berlin Der Weihnachtsmarkt beginnt um 11 Uhr im Hof des ZTB. Um 13.30 Uhr spielen Beyond the Black ein Akustik-Set und geben anschließend Autogramme. Saltatio Mortis beginnen um 16 Uhr mit einer Autogrammstunde und spielen um 17 Uhr ein Akustik-Set. Der Markt endet um 19 Uhr. Das Wacken Open Air setzt sich eigenen Angaben zufolge schon seit 13 Jahren für Blutspenden ein und kooperiert mit rund 100 Zentren bundesweit. Regelmäßige Spender werden belohnt. Da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann, bleibt nur die Möglichkeit, auf Spenden zurückzugreifen. Am ZTB erhalten Blutspender eine Entschädigung für Ihren Aufwand, beispielsweise für Ihre Fahrtkosten, Zeitaufwand oder Parkgebühren.

