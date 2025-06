"Auch das ist Kunst": TAG24 besucht die Ausstellung in Berlin, in der ein Mann starb

Berlin - Am Rande einer Vernissage im berüchtigten Berliner Corbusierhaus starb vor einer Woche ein Mann. Doch in der skandalverliebten etablierten Kunstwelt blieb Rubens (†58, Name geändert) Tod fast unbemerkt. TAG24 hat die Macher der Ausstellung "Signature Move" getroffen.

Es ist eine von 530 Wohnungen in dem 1957 vom Krawall-Architekt Le Corbusier (1887-1965) entworfenen 17-Geschosser direkt am Olympiastadion. Hier zeigt der Berliner mit seinem alten Partner in Crime, Daniel Hopp (38), aktuell zeitgenössische Kunst.

Wer die Wohnung betritt, wird von einer Videoarbeit empfangen. © Alex Winterstein

"Ein Ghetto ist das aber erst, seit die Bonzen übernommen haben", wettert Hopp. Gemeint ist die Privatisierung des Objekts im Jahr 1979. Doch "die Asozialen" ließen sich weder von Neu-Eigentümern noch vom Hausmeister-Tyrann - "wie Le Corbusier ein glühender Faschist", so Winterstein - vertreiben.

Der Reporter muss an den grimmigen Herrn aus der Eingangshalle denken, der ihm statt den Weg zu nennen nur "Sind Sie überhaupt Deutscher?" entgegen gebellt hatte.

Hopp: "Wir sind bewusst an diesen Ort zwischen Wohlstandsverwahrlosung und existenziellem Verfall gekommen." Keine Kulturbetrieb-Bürokraten, Theorielaberer oder Möchtegern-Meeses, dafür "die Kaputten, die Junkies, Sexarbeiter*innen", ergänzt Winterstein.

So wie Ruben eben. Oder dessen Sohn Stefan (29, Name geändert), der am Tag der Vernissage die Bar machte, während nebenan sein Vater starb.

Oder Markus (67, Name geändert), der den Kunst-Freaks sein privates Klo zur Verfügung stellte und eigentlich von einem Leben in Nizza träumt. Dafür vertickt der Rentner seine Schmerzmittel an Süchtige am Weddinger Leopoldplatz.