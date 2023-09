Flying Steps übersetzt Grimms Märchenklassiker in die Gegenwart: "Die Hexe wird gecancelt"

"Wir haben uns ein sehr komplexes Stück ausgesucht, das wir in die Moderne übertragen. Wir bringen für die Inszenierung in einem Crossover den Grimm'schen Klassiker mit der großen Oper und modernen Tanz zusammen. Dass jetzt in die Moderne zu übertragen, hat in den vergangenen Wochen viele kreative Prozesse gefordert", sagte Vartan Bassil, der die Flying Steps 1993 gründete, am Mittwoch.

"Ein Männlein steht im Walde" wird als Crossover mit Rap und Hiphop überschrieben © TAG24

"Wir sind sehr, sehr happy mit dem Ergebnis des Plots. So wie wir die Geschichte erzählen, hat es noch keiner gemacht", betonte der Gründer der erfolgreichen Tanzschule, der nicht mit bösen Fingern zeigen will.

So werden die Kinder nicht in den Wald geschickt, sondern hauen von Zuhause voller Regeln ab, weil sie sich auf der Straße frei sehen und dort TikTok und Co. frönen können.

Dirigent und Opernregisseur Christoph Hagel (64) ergänzte: "Die Hexe ist eine Influencerin, oder genauer gesagt sind es drei."

Außerdem merkte der 64-Jährige scharf an: "Ich finde schon, Social Media ist sehr gefährlich. Nicht nur für die Kinder, weil wir daran und den Kräften dahinter alle unsere Daten verloren haben. Daher habe ich mich immer dafür eingesetzt, dass die Hexe verbrannt wird."

Bassil stellte klar: "Aber bei uns wird die Hexe gecancelt." Hagel erklärte außerdem zur Produktion, dass es sich um Family Entertainment handele: "Großeltern kommen immer gerne mit ihren Enkeln."

Die Premiere von "Flying Hänsel & Gretel - Die Macht der Influencer" findet am 1. Oktober in der Kölner Philharmonie statt. Die Aufführung in Berlin ist am 3. Oktober im Friedrichstadtpalast.