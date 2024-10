Heute starten diese besonderen Film-Festivals in Berlin

Berlin - Kinogänger, aufgepasst! Am heutigen Mittwoch starten in Berlin drei Filmfestivals der besonderen Art.

Das ukrainische Filmfestival startet am heutigen Mittwoch unter dem Motto "The Art of Being Free" mit einer Eröffnungsfeier im Kino "Colosseum" in Berlin. © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Unter dem Motto "The Art of Being Free" (übersetzt: "Die Kunst, frei zu sein") feiert das "Ukrainian Film Festival" seinen Auftakt in diversen Kinos der Hauptstadt, unter anderem im "Acud", "Sputnik" und "IL Kino".

Zentrum des Festivals ist in diesem Jahr das Lichtspielhaus "Colosseum" im Prenzlauer Berg, in dem die Eröffnungszeremonie und die Abschlussparty stattfinden werden.

Auf den Leinwänden laufen bis zum 27. Oktober Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme.

Das Festival "FrauenWelten" findet im Kino in der Kulturbrauerei statt. Seit 2020 soll das ursprünglich in Tübingen gegründete Festival in Berlin die Menschenrechtssituation von Frauen in den Fokus rücken.

Es werden 30 Filme aus mehr als 20 Ländern der Welt gezeigt. Den Auftakt macht der ägyptische Dokumentarfilm "The Brink of Dreams" von Nada Riyadh (37) und Ayman El Amir. Außerdem werden bis zum 29. Oktober Lesungen und Stadtführungen angeboten.