Tattoo-Aktion im Berlin Dungeon: Tinte und Blut fließen im Gruselkabinett

Larissa Franz (31, r.) freut sich an der Seite des Jesters über den Galgenstrick auf ihrer Handinnenfläche. © Denis Zielke/TAG24

Johanna Grotes (28) Wahl fiel hingegen auf das Weinglas, das sie nun stolz an der Innenseite des Arms trägt. Für sie sei es eine seltsame und zugleich spannende Erfahrung gewesen: "Allein die ganzen Geräusche", wie sie verriet.

Und was brachte Blume eigentlich zum Tätowieren? "Ich war schon als Kind künstlerisch engagiert, habe gemalt, doch letztendlich war es die Graffiti-Szene, aus der ich komme", schilderte der 34-Jährige seinen Werdegang. "Ich fing dann an, statt Graffiti irgendwelche Tattoos auf die Beine von Frauen zu malen. So fing das alles an."

Auch an sein erstes selbst gestochenes Motiv erinnert er sich. Blume krempelt sein Hosenbein hoch. "The Fast die Young", prangt als Schriftzug auf seiner Wade und stellt klar: "Bevor es die Modefirma gab."