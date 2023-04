Vom Twitter-Star zum Autor: El Hotzo bringt Debüt-Roman raus

Berlin - Wer auf Twitter unterwegs ist, hat vermutlich schon mal die satirischen Posts von El Hotzo gesehen. In echt heißt der Autor Sebastian Hotz, ist 27 Jahre alt und veröffentlicht nun sein Romandebüt. Funktionieren seine Witze auch in Buchform?

Am 5. April erscheint der Debütroman "Mindset" von "El Hotzo", der mit bürgerlichem Namen Sebastian Hotz heißt. © Kiepenheuer & Witsch/dpa

Eines Tages werden Krachs Posts in den Instagram-Feed von Mirko gespült, der von seiner Tätigkeit in der IT eines mittelgroßen Unternehmens in Gütersloh äußerst gelangweilt ist. Er lässt sich von Krachs Ideen anstecken und taucht ein in die Welt dieser jungen Männer, die alle die gleichen Slim-Fit-Anzüge tragen und am liebsten über Rennwagen reden.

Doch irgendwann geraten Störfaktoren in ihr Leben. Zwei Frauen bringen an unterschiedlichen Stellen der Geschichte die scheinbar so durchoptimierten Abläufe der "GENESIS EGO"-Anhänger ins Wanken.

Hotz kann dabei auch aus eigenen Erfahrungen schöpfen. Aufgewachsen ist er in Franken, inzwischen lebt er in Berlin. Vor seiner Tätigkeit als Autor und unter anderem Gag-Schreiber für das "ZDF Magazin Royale" absolvierte er in Nürnberg ein duales Studium. Das setzte sich aus BWL plus Ausbildung als Industriekaufmann bei Siemens zusammen, wie sein Verlag informiert.