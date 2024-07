Mr. Lipstick rät nicht nur modernen Männern zu diesem Trend

Ein Bart sei kein Hindernis, im Gegenteil: "Das sieht doch schön aus, ein Bart und dann die Lippen. Wenn der Mann einen Bart hat, dann treten die Lippen ja ganz in den Hintergrund", sagte Koch.

"Es muss kein Rot sein. Es können doch alle Farben sein, etwa Blau", sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur zum Tag des Lippenstifts am 29. Juli.

Lippenstift war schon in der Barockzeit modern. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

"Lippenstift für Männer ist nichts Neues. Es war alles schon einmal da. In der Barockzeit haben sich die Männer die Lippen eher dunkelrot gemacht, auch Casanova", so Koch.

Viele Rockmusiker setzten ebenfalls auf Lippenstift. "Sie hatten ja schon immer die Lippen schwarz oder dunkelrot und brombeerfarben. Warum nicht? Es ist ein Ausdruck der Persönlichkeit, warum soll der Lippenstift nur den Frauen vorbehalten sein?", so Koch.

Es gebe zahlreiche Produkte für Männer, der Lippenstift habe sich aber bisher nicht in der breiten Masse durchgesetzt. Das könne sich aber bald ändern, so der Visagist: "Jetzt, wo alles gendert und alles regenbogenmäßig wird - wahrscheinlich wird es in der Modeszene anfangen und übergreifen", mutmaßt er.

Koch war früher als Promi-Visagist bekannt - für Stars wie Zarah Leander (†74), Hildegard Knef (†76) und Joan Collins (91).