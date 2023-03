Wegen Sanierung: Beliebtes deutsches Museum macht vier Jahre komplett dicht

Berlin - Das Pergamonmuseum in Berlin muss saniert werden! Aus diesem Grund wird eines der beliebtesten deutschen Museen für ganze vier Jahre komplett seine Pforten schließen.

Das bei vielen Touristen und einheimischen Besuchern beliebte Berliner Pergamonmuseum muss umfassend saniert werden. © Joerg Carstensen/dpa

Das kündigten die zuständige Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das ausführende Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung am Montag in Berlin überraschend an.

Das von 1910 bis 1930 gebaute Haus ist beherrschender Teil der Museumsinsel im Herzen der Hauptstadt. Das aus fünf historischen Museumsgebäuden bestehende Ensemble ist wegen seiner besonderen Bedeutung von der UNESCO seit 1999 als Welterbe eingestuft.

Als eines der wenigen Museen in Deutschland lockt das Pergamon, zu dem Antikensammlung, Vorderasiatisches Museum und Museum für Islamische Kunst gehören, jährlich mehr als eine Million Menschen an.

Im letzten Jahr vor Corona waren es 2019 trotz erster baubedingter Schließungen immer noch 804.000 Besucherinnen und Besucher.