29-Euro-Ticket vorzeitig am Ende: Giffey trotzdem zufrieden

Bis zum Ende der jeweils einjährigen Vertragslaufzeit könnten die Kundinnen und Kunden somit für 29 Euro bundesweit in Bussen und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs unterwegs sein.

"Ich halte die nun in dieser schwierigen Situation gefundene Lösung für einen klugen und guten Weg", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Berlins Wirtschaftssenatorin hat sich von Beginn an für das 29-Euro-Ticket starkgemacht. © Annette Riedl/dpa

Das 29-Euro-Ticket war im Juli eingeführt worden und galt - anders als das Deutschlandticket - nur für den Berliner Stadtverkehr. Im Rahmen der Haushaltskürzungen hat der Senat das Angebot nach wenigen Monaten wieder abgeschafft.

Der Senat spart durch den Kompromiss rund 30 Millionen Euro und damit deutlich weniger als geplant. "Ich finde, ein zweistelliger Millionenbetrag ist trotzdem noch ein substanzieller Sparbetrag", sagte Giffey.

Er sei nicht so hoch, wie man das am Anfang in den zuständigen Senatsverwaltungen kalkuliert habe. "Aber jeder Betrag zahlt auf die Konsolidierung ein."

Sie selbst habe von Anfang an für das 29-Euro-Ticket gekämpft, das eine konkrete Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger gewesen sei. "Aber ich habe auch für gebührenfreie Kitas gekämpft, für das kostenfreie Schülerticket für 300.000 Kinder und Jugendliche in Berlin, für das Sozialticket und für das gebührenfreie Mittagessen in Kitas und Schulen", sagte Giffey.

"Und wenn man sich entscheiden muss, was von diesen Dingen nicht mehr geht, dann war für mich klar: Ich entscheide im Sinne der Kinder und der Familien."