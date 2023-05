Akazienkiez verliert Institution: Kult-Restaurant Romantica für immer zu

Berlin - Der Akazienkiez trauert um eine echte Institution. Das Kult-Restaurant "Romantica" ist Geschichte. Heimlich, still und leise haben sie die Pforten geschlossen.

Das Restaurant Romantica verkündet mit einem Zettel das Aus. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Gerade im Sommer war das Romantica in Schöneberg eine beliebte Anlaufstelle, die Tische draußen vor dem Café/Restaurant stets besetzt. Ob bei einem Bierchen, einem Aperol oder mit deutscher Küche wurde gern und lang das Treiben auf der Straße beobachtet.

Jetzt brauchen die Berliner im Akazienkiez eine neue Anlaufstelle. Seit einigen wenigen Tagen stehen sie vor verschlossenen Türen. Öffnen werden sie sich nicht mehr.

"Wir sind sehr traurig über den Verlust des einmaligen Ortes Romantica. Danke für die vielen schönen Erinnerungen. Danke dem Team", verkündet ein handgeschriebener Zettel das Aus.

Und das kommt offenbar auch für die Bewohner bzw. Stammgäste überraschend. "Wir sind auch sooo traurig! Why why why? Und warum kein Abschied?", bemerkt einer.

Dass es gerade im Akazienkiez zu Veränderungen kommt, ist nichts Neues. Während andere kommen und gehen, blieb das Romantica jedoch immer standhaft. Jahrzehntelang war das "echte Old-School-Juwel" ein beliebter Treffpunkt im Kiez.