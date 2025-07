23.07.2025 07:02 Letzter Schultag in Berlin und Brandenburg: Noten sorgen auch für Sorgen

Am letzten Schultag vor den Sommerferien erhalten am heutigen Mittwoch rund 400.000 Schülerinnen und Schüler in Berlin ihre Zeugnisse.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa, Sebastian Gollnow/dpa (Bildmontage)