Alarm bei der BVG: Berlin gehen langsam die Busfahrer aus!

Fahrlehrer Tobias Kutta unterrichtet einen BVG-Fahrschüler auf dem Betriebshof in Berlin-Wedding. © Joerg Carstensen/dpa

Auf dem Betriebshof an der Müllerstraße bildet die BVG alle Mitarbeiter aus, "die im weitesten Sinne am Lenkrad drehen", sagt Katrin Kern. Sie leitet die Verkehrsakademie in Berlin-Wedding, an der jedes Jahr rund 430 Menschen zu Busfahrern ausgebildet werden sollen.

Das Problem: Der Fachkräftemangel trifft auch die Verkehrsunternehmen. Dass der öffentliche Nahverkehr eine entscheidende Rolle bei der Mobilitätswende einnehmen soll, ja muss, ändert daran nichts. "Zu Monatsbeginn ist ein Kurs mit 30 Teilnehmern gestartet – statt mit 48", sagt Kern.



Sich stundenlang mit einem meterlangen Gefährt durch den Stadtverkehr kämpfen, auch am frühen Morgen, am späten Abend oder gar sonntags ans Lenkrad müssen - das schreckt offensichtlich viele Menschen ab. "Für diese Tätigkeit muss man sich berufen fühlen, da muss man ein Herz für haben", sagt Tobias Kutta, der ebenso wie Kern jahrelang selbst im Fahrdienst unterwegs war.

Inzwischen ist er Leiter der Fahrschule, bei der BVG arbeitet er nach eigener Aussage seit Jahrzehnten. Und man merkt: Kutta, Typ Anpacker, Typ alte Schule, macht das gerne.