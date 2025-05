11.05.2025 10:55 Grausiger Fund in Neukölln auf dem Weg zur Arbeit: Polizist entdeckt totes Baby

Ein Polizist hat am frühen Morgen in Berlin einen toten Säugling gefunden. Das Baby lag an einem Weg im Stadtteil Gropiusstadt im Bezirk Neukölln.

Von Andreas Rabenstein Berlin - Ein Polizist hat am frühen Sonntagmorgen in Berlin einen toten Säugling gefunden. Auch Suchhunde kamen zum Einsatz. (Symbolbild) © Caroline Seidel/dpa Das Kind lag an einem Weg im Stadtteil Gropiusstadt im Bezirk Neukölln, wie die Polizei mitteilte. Der Fund geschah demnach gegen 5 Uhr. Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet. Der Polizist war auf dem Weg zum Dienst und alarmierte seine Kollegen. Eine Mordkommission ermittelt. Die Kriminaltechniker untersuchten den Fundort am Gehweg des Kölner Damms auf Spuren. Die Leiche des Säuglings wird laut Polizei obduziert, um Alter und Todesursache zu klären. Gesucht werde parallel nach der Mutter. Die "Bild"-Zeitung zeigte ein Foto, auf dem auch eine Drohe der Polizei für Fotos aus der Luft zu sehen war. Außerdem sollen Suchhunde des Roten Kreuzes eingesetzt worden sein.

