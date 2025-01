Auf die Räder, fertig, los! Im Wedding gibt es jetzt eine neue Fahrradstraße

Die wesentlichen Arbeiten für die neue Fahrradstraße wurden bereits Anfang Dezember abgeschlossen. Weil aktuell noch an den Fernwärmeleitungen gebaut wird, dauern die Arbeiten an den Mittelinseln an der Kreuzung zur Tegeler Straße noch an.

Eine Hochbaustelle am Bahnhof Wedding verzögert die Markierung der Fahrbahn und den Bau von Fahrradbügeln.