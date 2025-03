Auf die Räder und los! Hier entsteht eine neue Fahrradstraße

Berlin - In Berlin-Mitte entsteht eine neue Fahrradstraße, wofür einiges aus gutem Grund erhalten werden musste.

Das teilte der Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen, Christopher Schriner am Mittwoch mit.

Entlang der Uferstraße zwischen Exerzier- und Wiesenstraße wurden bereits in den vergangenen beiden Jahren die Abwasserleitungen von den Berliner Wasserbetrieben saniert und die Fläche für die Umgestaltung asphaltiert.

Für Radfahrende soll durch die Umbaumaßnahme die Sicherheit erhöht werden. © SGA BA Mitte

An den Kreuzungen entlang der Strecke wird es Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Lastenräder und E-Scooter geben.

Zudem werden Lieferzonen für den Wirtschaftsverkehr eingerichtet, sodass die Sicherheit für Radfahrende erhöht und auch die Aufenthaltsqualität entlang der Uferstraße verbessert werden soll, so der Bezirksstadtrat.

Die Strecke entlang der Uferstraße soll Teil des Radnetzes werden, das bis 2030 komplett fertiggestellt werden soll.

Eine Informationsveranstaltung dazu findet am Mittwoch, 26. März von 18 Uhr bis 19.30 Uhr in der Bibliothek am Luisenbad, Puttensaal (Badstraße 39, 13357 Berlin) mit Bezirksstadtrat Christopher Schriner statt.