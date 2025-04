Ausgebremst! Berlin schafft als einzige Hauptstadt das Leihrad-System ab

Berlin - Anders als ursprünglich geplant, will der Senat vorerst kein öffentlich betriebenes Fahrradverleihsystem in Berlin mehr unterstützen.

Eigentlich war genügend Geld im Haushalt für das Leihradsystem vorgesehen. © Leonie Asendorpf/dpa

Noch bis Ende Juni läuft der Vertrag der Stadt mit dem bisherigen Anbieter Nextbike, wie die Senatsverwaltung auf Anfrage mitteilte. Eine neue Ausschreibung sei derzeit nicht vorgesehen.

"Die Grundlagen für eine erneute wettbewerbliche Vergabe wurden durch den Haushaltsgesetzgeber vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltslage nicht geschaffen", teilte die Senatsverwaltung mit. "Vor diesem Hintergrund ist die Durchführung des angestrebten wettbewerblichen Verfahrens nicht möglich."

Dabei war für den Betrieb eines öffentlichen Leihradsystems nach langem Ringen genügend Geld im Haushalt vorgesehen. Eine Zuweisung der politisch beschlossenen Mittel für 2025 durch den Finanzsenat sei aber nicht erfolgt, teilte Nextbike mit.

"Die deutsche Hauptstadt wird also in Kürze kein öffentliches städtisches Bike Sharing mehr haben. Das ist ein absolut negatives Alleinstellungsmerkmal in Europa", hieß es.