Ausgeh-Tipps in Berlin: Hier lässt sich die Hitze aushalten

Berlin - Das heiße Wetter lockt Berliner in die Freibäder. Doch abseits von dem kühlen Nass gibt es weitere Attraktionen unter freiem Himmel, die zum Relaxen einladen.

Am Kranzler Eck in Berlin findet noch bis zum 8. September ein Open-Air-Kino statt. (Archivbild) © DPA

Im Kranzler Eck werden im Open-Air-Kino jeden Abend bekannte internationale und deutsche Filme der vergangenen Jahre gezeigt.

Der Eintritt ist kostenlos. Folgendes steht auf dem Sommerprogramm:



3. September: Black Adam

4. September: Elvis

5. September: Magic Mike - The Last Dance

6. September: Over & Out

7. September: Die Schule der magischen Tiere

8. September: Tausend Zeilen

Der Einlass startet um 19 Uhr. Zunächst kommt die Abendschau um 19.30 Uhr, dann folgt der Film jeweils um 20 Uhr.

Am Hauptbahnhof lädt das Straßentheaterfestival "Berlin lacht!". Außergewöhnliche Künstler aus verschiedenen Nationen bringen die vergangenen bunten Zwanziger Jahre in die Hauptstadt und zaubern überraschende Momente in den Alltag.

Exotische Musikcomedy, Puppentheater und rasante Feuershows erwarten die Besucher bei kostenlosem Eintritt am Washington Platz.