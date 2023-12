Bald ein Jahr alt: Das sind die "Christkinder" in Berlin und Brandenburg

Berlin - Bald ist es so weit, und es heißt wieder: Es weihnachtet sehr. Für einige kleine Berliner und Brandenburger gibt es gleich doppelten Grund zum Feiern.

Einige Familien in Berlin und Brandenburg beschenkte der Weihnachtsmann 2022 mit einem "Christkind". (Symbolbild) © 123RF/famveldman

Gemeint sind die "Christkinder", die im vergangenen Jahr an den Weihnachtstagen geboren wurden und nun ihren ersten Geburtstag feiern dürfen.

In Berlin wurden 2022 an Heiligabend 95 Kinder geboren, in Brandenburg waren es 31 Kinder, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte.

Am ersten Weihnachtstag werden in Berlin 76 Kinder und in Brandenburg 24 Kinder ein Jahr alt.

Noch mehr sind es am zweiten Weihnachtstag: Hier beschenkte der Weihnachtsmann im vergangenen Jahr 102 Familien in Berlin und 31 in Brandenburg mit einem Neugeborenen.