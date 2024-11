Baustellen beginnen zum Wochenende: Auch A10 betroffen

Auf der A10, dem Berliner Ring, wird der Verkehr aus Richtung Autobahndreieck Spreeau (Frankfurt/Oder) umgeleitet. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ist auf dem Berliner Ring die Rampe von der A10 aus Richtung Autobahndreieck Spreeau (Frankfurt/Oder) auf die A10 in Richtung Autobahndreieck Havelland (Hamburg) bis zum 18. November gesperrt.

Der Verkehr wird über die A2 zur Anschlussstelle Lehnin umgeleitet und muss dort wenden.

In Lankwitz starten auf der Kaiser-Wilhelm-Straße Leitungsarbeiten. Daher gibt es bis Mitte Dezember in Höhe Zietenstraße in beiden Richtungen jeweils nur eine Spur.

In Reinickendorf beginnen auf der Ollenhauerstraße Leitungsarbeiten. Aus diesem Grund ist in Richtung Am Nordgraben die Straße an der Kreuzung Kienhorststraße auf einen Streifen verengt.